La Cassazione | dare del frocio è sempre diffamazione

(Di sabato 22 maggio 2021) Rischiauna condanna perchi apostrofa una persona dandole del ‘’: lo ribadisce lacon una sentenza depositata lunedì scorso, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un transessuale che aveva, attraverso Facebook, sostenuto la “presunta omosessualità” di un uomo, apostrofandolo come “” e “schifoso”. L’imputato, condannato persia in primo che in secondo grado, aveva impugnato la decisione pronunciata dalla Corte d’appello di Milano nel gennaio 2020 contestando nel suo ricorso il “carattere diffamatorio” delle “espressioni” al centro del processo, che, a suo parere, “avrebbero perso per ‘l’evoluzione” della coscienza sociale, il carattere dispregiativo ad esse attribuito” dai giudici del merito. Una tesi, questa, ...

