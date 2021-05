Juric: “Andremo a Napoli per fare una grande partita. Futuro Zaccagni? Non si sa ancora nulla, deciderà con calma” (Di sabato 22 maggio 2021) Alla vigilia di Napoli-Verona, il tecnico Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa e ha preparato la sfida contro gli azzurri. Quanto c’è di vero sulle voci sulle altre società?“Ci sono dei contatti, come c’erano l’anno scorso. Si ascolta, poi ci troviamo a casa mia, la mia famiglia conta molto in questo, consideriamo i pro e i contro. I parametri sono tre: l’ambizione, l’aspetto economico e la famiglia. Poi scegli anche in base a cosa ti dice l’istinto. Devo chiarire ancora meglio certe situazioni: il presidente mi ha presentato la situazione, e così dico che è difficile. Ripartire si può, con entusiasmo, ma con le idee chiare. Poi vedi altre cose e valuti, e quando scegli è finita: vai a pedalare, a lavorare, senza lamentarti”. Tra le pretendenti ci sarebbe anche il Napoli, che è anche su ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Alla vigilia di-Verona, il tecnico Ivanha parlato in conferenza stampa e ha preparato la sfida contro gli azzurri. Quanto c’è di vero sulle voci sulle altre società?“Ci sono dei contatti, come c’erano l’anno scorso. Si ascolta, poi ci troviamo a casa mia, la mia famiglia conta molto in questo, consideriamo i pro e i contro. I parametri sono tre: l’ambizione, l’aspetto economico e la famiglia. Poi scegli anche in base a cosa ti dice l’istinto. Devo chiariremeglio certe situazioni: il presidente mi ha presentato la situazione, e così dico che è difficile. Ripartire si può, con entusiasmo, ma con le idee chiare. Poi vedi altre cose e valuti, e quando scegli è finita: vai a pedalare, a lavorare, senza lamentarti”. Tra le pretendenti ci sarebbe anche il, che è anche su ...

