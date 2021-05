Inseguimento in viale Magna Grecia Pusher in manette

(Di sabato 22 maggio 2021) Il costante e capillare controllo del territorio operato dai Falchi della Squadra Mobile ha permesso – in due distinte operazioni antidroga – di arrestare altrettanti. Un pregiudicato tarantino di 53 anni conosciuto ai poliziotti per la sua pregressa attività di spaccio, è stato notato in via Ancona mentre transitava alla guida di una Fiat Stilo. L’uomo che era sospettato di aver ripreso la sua illecita attività, alla vista delle moto dei Falchi ha aumentato in maniera visibile l’andatura della sua vettura, dando la chiara impressione di voler evitare un eventuale controllo di Polizia. E’ scaturito così un brevedurante il quale il fuggitivo, giunto all’altezza di, ha anche compiuto qualche spericolata manovra mettendo in serio pericolo gli automobilisti ...

Advertising

elenaricci1491 : Pusher nella rete dei Falchi - TarantiniTime : Pusher nella rete dei Falchi -

Ultime Notizie dalla rete : Inseguimento viale

CatanzaroInforma

E' successo intorno alle ore 15:51dei Monfortani , all'altezza degli store OVS e Douglas. Una volante della polizia, impegnata nell'di un'utilitaria, per cercare di fermarla l'ha ...È successo ieri pomeriggio in un supermercato diSan Lazzaro, a Vicenza. È stato il personale ... Al termine di undurato alcuni minuti l'uomo è stato denunciato per furto aggravato, ...Una Peugeot 206, per cause in corso di accertamento, e’ uscita fuori strada (come la Volante) dopo un inseguimento con la Polizia terminato su viale dei Monfortani. L’episodio è accaduto 15,45 di saba ...L'uomo stava cercando di sfuggire all'arresto L'inseguimento da film nella zona di industriale di Corridonia termina con un incidente. Attimi di paura nella mattinata di oggi (22 maggio): un uomo alla ...