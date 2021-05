Il Gp di Monaco si veste di rosso: pole col botto di Leclerc (Di sabato 22 maggio 2021) Charles Leclerc conquista la pole position del GP di Monaco in modo anomalo, prima con un super giro e poi colpendo le barriere. 2° Verstappen, solo 7° Hamilton Charles Leclerc conquista la pole position del GP di Monaco, davanti Verstappen e Bottas. L’altra rossa di Sainz conquista la seconda fila, male invece Hamilton che scatterà dalla settima posizione. La Ferrari tornerà a guidare il gruppo dopo un anno e mezzo. Q1 – QUALIFICHE GP DI Monaco Tanto traffico in pista e monoposto molto vicine: nove piloti in meno di un secondo. La Ferrari si conferma veloce così come Verstappen, ma si scopre anche la Mercedes con Bottas, dopo le prove libere nell’ombra, mentre Hamilton resta ancora nelle retrovie. Molto bene anche Norris, quarto, ma ormai non è più una ... Leggi su zon (Di sabato 22 maggio 2021) Charlesconquista laposition del GP diin modo anomalo, prima con un super giro e poi colpendo le barriere. 2° Verstappen, solo 7° Hamilton Charlesconquista laposition del GP di, davanti Verstappen e Bottas. L’altra rossa di Sainz conquista la seconda fila, male invece Hamilton che scatterà dalla settima posizione. La Ferrari tornerà a guidare il gruppo dopo un anno e mezzo. Q1 – QUALIFICHE GP DITanto traffico in pista e monoposto molto vicine: nove piloti in meno di un secondo. La Ferrari si conferma veloce così come Verstappen, ma si scopre anche la Mercedes con Bottas, dopo le prove libere nell’ombra, mentre Hamilton resta ancora nelle retrovie. Molto bene anche Norris, quarto, ma ormai non è più una ...

Ultime Notizie dalla rete : Monaco veste F1: al Gp di Monaco la McLaren corre con una nuova livrea Per il prossimo Gran Premio di Monte Carlo la McLaren cambierà 'veste'. Il team di Woking ha deciso di celebrare l'appuntamento monegasco che si terrà domenica prossima, il 23 maggio, e la partnership con la compagnia petrolifera americana Gulf riavviata nel ...

F1: Monaco; McLaren corre con una nuova livrea Per il prossimo Gran Premio di Monte Carlo la McLaren cambierà 'veste'. Il team di Woking ha deciso di celebrare l'appuntamento monegasco che si terrà domenica prossima, il 23 maggio, e la partnership con la compagnia petrolifera americana Gulf riavviata nel ...

Il Gp di Monaco si veste di rosso: pole col botto di Leclerc ZON.it F1, Monaco, Libere 2: le due Ferrari sono davanti! Leclerc ha preceduto di 112 millesimi Sainz nella seconda sessione di prove libere del GP di Monaco: la Ferrari detta il passo con le gomme soft e con entrambi i piloti precede la Mercedes di Hamilton ...

