Gli occupano il terreno, ora deve pagare per demolire le baracche (Di sabato 22 maggio 2021) La rabbia della vittima: "L’atto del Comune ci mette sullo stesso piano. Gli occupanti al momento continuano tranquillamente a vivere nelle baracche" Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 maggio 2021) La rabbia della vittima: "L’atto del Comune ci mette sullo stesso piano. Gli occupanti al momento continuano tranquillamente a vivere nelle

Ultime Notizie dalla rete : Gli occupano Gli occupano il terreno, ora deve pagare per demolire le baracche " Mi sono dovuta rivolgere a dei legali e ho inviato le mie memorie difensive, facendo presente di essere stata proprio io a denunciare gli abusi e nessun altro ", spiega la signora Barducci. "Ho ...

Gli occupano il terreno, ora deve pagare per demolire le baracche

