Gazzetta: De Laurentiis aspetta un’offerta buona per Koulibaly (Di sabato 22 maggio 2021) La Gazzetta, con Maurizio Nicita, fa il punto sulle trattative di mercato del Napoli. Sul volto che la squadra acquisirà il prossimo anno. Distingue per reparto e comincia dalla difesa dove il prossimo anno molto probabilmente non ci saranno Maksimovic e Hysaj entrambi in scadenza di contratto e forse anche Koulibaly il cui stipendio – di 11 milioni di euro lordi – pesa molto sulle casse del club. Poi c’è la possibile partenza di Koulibaly, sempre molto apprezzato in Premier, ma per il quale De Laurentiis aspetta un’offerta importante. Il senegalese ha le valigie pronte già dall’estate scorsa, ma stavolta per via del contenimento delle spese il suo contratto da 11 milioni lordi a stagione non è più sostenibile per il club. Nel caso dovesse partire ci sono: Marcos Senesi, centrale ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) La, con Maurizio Nicita, fa il punto sulle trattative di mercato del Napoli. Sul volto che la squadra acquisirà il prossimo anno. Distingue per reparto e comincia dalla difesa dove il prossimo anno molto probabilmente non ci saranno Maksimovic e Hysaj entrambi in scadenza di contratto e forse ancheil cui stipendio – di 11 milioni di euro lordi – pesa molto sulle casse del club. Poi c’è la possibile partenza di, sempre molto apprezzato in Premier, ma per il quale Deimportante. Il senegalese ha le valigie pronte già dall’estate scorsa, ma stavolta per via del contenimento delle spese il suo contratto da 11 milioni lordi a stagione non è più sostenibile per il club. Nel caso dovesse partire ci sono: Marcos Senesi, centrale ...

Advertising

ilnapolionline : Gazzetta dello Sport: De Laurentiis? Ha supportato Gattuso...' - - CalcioPillole : Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il #Napoli non prenderà in considerazione alcuna offerta pe… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Zielinski incedibile, ma plusvalenza enorme! De Laurentiis non prenderà nemmeno in considerazione le eve… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Spalletti-Napoli, De Laurentiis temporeggia e parla con altri tre tecnici -