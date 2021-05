Dare del ‘frocio’ è sempre diffamazione. Lo dice la Cassazione (Di sabato 22 maggio 2021) la Cassazione che ha confermato la condanna per diffamazione nei confronti di un imputato transessuale processato dalla Corte di Appello di Milano e ritenuto 'colpevole' il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 22 maggio 2021) lache ha confermato la condanna pernei confronti di un imputato transessuale processato dalla Corte di Appello di Milano e ritenuto 'colpevole' il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

borghi_claudio : Le politiche di equità sociale del PD Cosa ti fanno credere ?? Toglieremo a Berlusconi per dare a te!! Cosa fann… - TeresaBellanova : Con le donne e gli uomini di #ItaliaVivaCarrara. Bello ritrovarci dal vivo e potersi guardare negli occhi, ma anche… - borghi_claudio : @isarugge58 Togliamo ad evasori ed elusori per dare più tempo e serenità a chi lavora. Avrà credo visto il successo… - sovranita_nat : RT @liuk71rm: @ZanAlessandro @EnricoLetta @pdnetwork Ho già chiesto ad @orfini e #Letta, ora anche a lei, che potreste dare una bella lezio… - Lucia05149332 : RT @PBerizzi: Un comunicato stampa con foto allegata per dare della maialina ad Alessandra Clemente @ale_clem , assessore e candidata sinda… -