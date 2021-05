Covid FVG: sabato in Fvg zero decessi. Scendono ricoveri e terapie intensive (Di sabato 22 maggio 2021) sabato 22 maggio in Friuli Venezia Giulia su 3.908 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,87%. Sono inoltre 2.292 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,22%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; Scendono i ricoveri nelle terapie intensive (10), così come quelli in altri reparti (50). I decessi complessivamente ammontano a 3.777, con la seguente suddivisione territoriale: 810 a Trieste, 2.004 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.030, i guariti clinici 5.642 e le persone in isolamento Scendono a 5.228. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.737 ... Leggi su udine20 (Di sabato 22 maggio 2021)22 maggio in Friuli Venezia Giulia su 3.908 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,87%. Sono inoltre 2.292 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,22%). Nella giornata odierna non si registranonelle(10), così come quelli in altri reparti (50). Icomplessivamente ammontano a 3.777, con la seguente suddivisione territoriale: 810 a Trieste, 2.004 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.030, i guariti clinici 5.642 e le persone in isolamentoa 5.228. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.737 ...

