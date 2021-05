Chi è Hande Erçel: tutto sulla protagonista di Love is in the Air (Di sabato 22 maggio 2021) In Italia non è ancora affermata, ma Hande Erçel ha tutto per diventarlo con Love is in the Air. Ecco cosa sappiamo sulla giovane attrice. Nel corso degli ultimi anni l’Italia e gli italiani hanno imparato a conoscere (e apprezzare) le serie televisive turche. Sull’onda della moda del momento, Canale 5 si è pure accaparrata i diritti per la messa in onda di Love is in the Air. protagonista delle vicende la bellissima Hande Erçel. Ecco che cosa ne sappiamo sul conto della giovane, dalla carriera alla vita lontano dai riflettori. Hande Erçel: la biografia Hande Erçel nasce a Bandirma, città della Provincia di Bal?kesir, in Turchia, il 24 novembre 1993, sotto il ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 22 maggio 2021) In Italia non è ancora affermata, mahaper diventarlo conis in the Air. Ecco cosa sappiamogiovane attrice. Nel corso degli ultimi anni l’Italia e gli italiani hanno imparato a conoscere (e apprezzare) le serie televisive turche. Sull’onda della moda del momento, Canale 5 si è pure accaparrata i diritti per la messa in onda diis in the Air.delle vicende la bellissima. Ecco che cosa ne sappiamo sul conto della giovane, dalla carriera alla vita lontano dai riflettori.: la biografianasce a Bandirma, città della Provincia di Bal?kesir, in Turchia, il 24 novembre 1993, sotto il ...

