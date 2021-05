Calcio in lutto, è morto l’ex portiere del Barcellona Francesc Arnau (Di sabato 22 maggio 2021) Francesc Arnau è morto all’età di 45 anni. L’annuncio è stato dato dal Real Oviedo, squadra che lo aveva come direttore sportivo. Barcellona (SPAGNA) – lutto nel mondo del Calcio. E’ morto all’età di 45 anni Francesc Arnau, ds del Real Oviedo ed ex portiere del Barcellona. A dare la notizia è stato proprio il primo club spagnolo con un post su Twitter: “Il nostro direttore sportivo è venuto a mancare. Siamo profondamente dispiaciuti per la sua perdita e ci stringiamo alla famiglia in questo momento difficile“. Ha fallecido nuestro director deportivo, Francesc Arnau Grabalosa. Lamentamos profundamente su pérdida y acompañamos a su familia en estos duros ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021)all’età di 45 anni. L’annuncio è stato dato dal Real Oviedo, squadra che lo aveva come direttore sportivo.(SPAGNA) –nel mondo del. E’all’età di 45 anni, ds del Real Oviedo ed exdel. A dare la notizia è stato proprio il primo club spagnolo con un post su Twitter: “Il nostro direttore sportivo è venuto a mancare. Siamo profondamente dispiaciuti per la sua perdita e ci stringiamo alla famiglia in questo momento difficile“. Ha fallecido nuestro director deportivo,Grabalosa. Lamentamos profundamente su pérdida y acompañamos a su familia en estos duros ...

Advertising

sportface2016 : Lutto nel calcio spagnolo: morto #Arnau, ex portiere di #Barcellona e #Malaga - blogsicilia : #notizie #sicilia Lutto nel calcio, morto Pepoli, l'uomo che convinse Garrone ad investire a Siracusa -… - infoitcultura : Lutto nel calcio: è morto Francesc Arnau, domani avrebbe compiuto 46anni - CalcioPillole : Le nostre più sincere condoglianze per la scomparsa di Francesc #Arnau. Ex portiere del Barcellona e del Malaga e… - NunzioMarrazzo : Avellino. Con il Palermo lutto al braccio in onore di Viscido ?????? #Avellino, #Calcio, #GironeC, #Palermo,… -