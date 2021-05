Bcc | la Caravaggio dice no alla fusione con Treviglio

(Di sabato 22 maggio 2021) Nessunatra la BccAdda e Cremasco e la Cassa rurale di. Unacaldeggiata dcapogruppo Iccrea che finisce in un nulla di fatto. Il consiglio di amministrazione della BccAdda e Cremasco nella seduta di venerdì 21 maggio ha deciso: un no unanimeproposta diespresso dai 12 consiglieri, compreso il presidente Giorgio Merigo. A prevalere sulla continuità territoriale ed il mantenimento di tutte le filiali, sarebbero state le riserve sulla sostenibilità finanziaria e patrimoniale dell’operazione. La Bcc di, infatti, vanta solidi risultati di bilancio. Con i suoi 12 mila soci, 38 filiali sparse tra le province di Bergamo, Crema, Lodi e nel Milanese ha chiuso con un ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

