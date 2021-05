Atalanta-Milan: Pioli sfida Gasp, dove tutto partì con un 5-0 (Di sabato 22 maggio 2021) Finì 5-0, sembrò rappresentare il punto più basso ma in realtà costituì l’innesco per una reazione che con Ibrahimovic trovò finalmente la scossa giusta. Il Milan domenica torna al Gewiss Stadium per sfidare quell’Atalanta che quasi due anni fa travolse gli uomini di Pioli con le reti di Gomez, Pasalic, Ilicic (2) e Muriel. Stavolta l’obiettivo non è reagire alla crisi come nel dicembre 2019 ma dare un senso a quel percorso che partì proprio da quella goleada. Vincere a Bergamo per la Champions, senza dover sperare in favori da Bologna, e sfatare un tabù: il Milan ha ottenuto soltanto un successo nelle ultime 11 sfide di Serie A contro l’Atalanta. L’ultima volta sulla panchina rossonera c’era Gattuso, domani impegnato contro l’Hellas Verona per ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Finì 5-0, sembrò rappresentare il punto più basso ma in realtà costituì l’innesco per una reazione che con Ibrahimovic trovò finalmente la scossa giusta. Ildomenica torna al Gewiss Stadium perre quell’che quasi due anni fa travolse gli uomini dicon le reti di Gomez, Pasalic, Ilicic (2) e Muriel. Stavolta l’obiettivo non è reagire alla crisi come nel dicembre 2019 ma dare un senso a quel percorso cheproprio da quella goleada. Vincere a Bergamo per la Champions, senzar sperare in favori da Bologna, e sfatare un tabù: ilha ottenuto soltanto un successo nelle ultime 11 sfide di Serie A contro l’. L’ultima volta sulla panchina rossonera c’era Gattuso, domani impegnato contro l’Hellas Verona per ...

