Amici 2021: bene le vendite dei cantanti. Sangiovanni al vertice delle classifiche (Di sabato 22 maggio 2021) Sangiovanni Successo di vendite per i finalisti della ventesima edizione di Amici. A poco meno di una settimana dall'incoronazione di Giulia Stabile, la prima ballerina nella storia a vincere il programma, quattro cantanti arrivati alla fase finale si sono imposti fin da subito nella classifica Fimi degli album e dei singoli più venduti in Italia dal 14 al 20 maggio 2021. In particolare, Sangiovanni ha raggiunto un vero e proprio record. Sul versante degli album, Sangiovanni, con il suo lavoro omonimo in tutti gli in store dal 14 maggio, ha debuttato infatti direttamente alla numero 1. Subito dopo di lui, al secondo posto, si è piazzato invece Deddy con Il Cielo Contro Mano, uscito lo stesso giorno del vincitore della categoria canto di Amici.

