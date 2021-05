Al "Settembre" Panariello e Venditti (Di sabato 22 maggio 2021) Biglietti in vendita dalle 12 d i venerdì 28 maggio: Giorgio Panariello da 35 a 45 i nclusa prevendita Antonello Venditti da 50 a 70 inclusa prevendita www.ticketone.it Leggi su lanazione (Di sabato 22 maggio 2021) Biglietti in vendita dalle 12 d i venerdì 28 maggio: Giorgioda 35 a 45 i nclusa prevendita Antonelloda 50 a 70 inclusa prevendita www.ticketone.it

Advertising

qn_lanazione : Al 'Settembre' Panariello e Venditti - tvprato : Antonello Venditti e Giorgio Panariello in piazza Duomo. Due nuove date per il Festival Settembre Prato - cimbolano : A settembre Giorgio Panariello torna a fare spettacolo nella sua Prato con Story. - DanySantini78 : #Prato #Toscana Giorgio Panariello in piazza Duomo per il Settembre - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'A settembre Giorgio Panariello torna a fare spettacolo nella sua Prato con Story' -