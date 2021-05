Al Festival di Majano Antonello Venditti venerdì 23 luglio 2021

(Di sabato 22 maggio 2021) Annunciati i primi nomi della 61° edizione deldi, rassegna fra le più attese dell’estate del Friuli Venezia Giulia e non solo, capace di proporre da decenni eventi musicali di respiro internazionale, happening culturali, artistici e sportivi, e fungere da vetrina della migliore gastronomia della tradizione friulana. A dare il via all’edizioneci penserà uno degli artisti più importanti della storia della musica italiana degli ultimi 50 anni,, che porterà sul palco dell’Area Concerti tutti i suoi successi23. Nuova stella della trap italiana, impostosi a suon di dischi di platino e hit di successo, come il tormentone “Superclassico”, il 4 agosto sarà la volta di Ernia scatenare il pubblico giovane del ...

