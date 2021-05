Uomini e Donne, una coppia rompe: “L’ha deciso lei” FOTO (Di venerdì 21 maggio 2021) Alle curve finali di “Uomini e Donne” una delle protagoniste ha fatto sapere di avere troncato con il proprio corteggiatore. Proseguono le vicende di “Uomini e Donne”, con le ultime puntate della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. Ida Platano a Uomini e Donne FOTO dal webNel corso delle ultime registrazioni avvenute qualche giorno fa, scopriamo come in studio siano rimasti soltanto i protagonisti del Trono Over. Infatti per quello Classico è tutto quanto finito. Anche Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta, uscendo dal dating show con la bella Martina Grado. In questi ultimi sette giorni del programma ne succederanno di cotte e di crude, ne siamo sicuri. Ed un esito felice per tutti non è scontato. La puntata finale di “Uomini e ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Alle curve finali di “” una delle protagoniste ha fatto sapere di avere troncato con il proprio corteggiatore. Proseguono le vicende di “”, con le ultime puntate della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. Ida Platano adal webNel corso delle ultime registrazioni avvenute qualche giorno fa, scopriamo come in studio siano rimasti soltanto i protagonisti del Trono Over. Infatti per quello Classico è tutto quanto finito. Anche Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta, uscendo dal dating show con la bella Martina Grado. In questi ultimi sette giorni del programma ne succederanno di cotte e di crude, ne siamo sicuri. Ed un esito felice per tutti non è scontato. La puntata finale di “e ...

