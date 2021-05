Una Porsche Super Cayenne per sfidare la Urus (Di venerdì 21 maggio 2021) La Lamborghini Urus ha alzato l’asticella dei SUV Super sportivi, facendo ingelosire la Porsche Cayenne. Che ora sta allenando i muscoli, per riprendersi lo scettro di Sport Utility più dinamico del mondo. L’indiscrezione di molti organi di stampa, confermati in parte dalla stessa casa di Weissach, indicano che è in fase di sviluppo una versione Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) La Lamborghiniha alzato l’asticella dei SUVsportivi, facendo ingelosire la. Che ora sta allenando i muscoli, per riprendersi lo scettro di Sport Utility più dinamico del mondo. L’indiscrezione di molti organi di stampa, confermati in parte dalla stessa casa di Weissach, indicano che è in fase di sviluppo una versione

Advertising

ilCallista : @emrato In una Porsche - HDmotori : Porsche Cayenne Coupé, in arrivo una versione per 'sfidare' la Lamborghini Urus - LucaDiegoP : (Tratto da una storia vera) 'Minchia zio bro il mio capo è troppo un grande, si è appena preso il terzo Porsche' m… - lautomobile_ACI : #Porsche è intenzionata a proporre una versione potenziata della Cayenne Turbo. - AleColumn99 : Vi ricordo che per il #MonacoGP, una volta archiviata la Regional, oggi corrono solo le qualifiche della Porsche Su… -