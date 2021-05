Tesla - Nuovi divieti in Cina: le elettriche di Musk bandite dai complessi governativi (Di venerdì 21 maggio 2021) La Tesla deve far fronte a Nuovi divieti alla circolazione dei propri veicoli in Cina: secondo indiscrezioni raccolte dalla Reuters, infatti, le autorità locali hanno vietato il transito e il posteggio delle eletrriche di Elon Musk all'interno di complessi governativi. La decisione sarebbe legata alle stesse motivazioni che hanno determinato un precedente, analogo divieto nei siti militari: i cinesi ritengono che le telecamere installate sui modelli californiani possano rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale. Nessuna conferma. Nello specifico, stando a quanto rivelato dall'agenzia di stampa americana, al personale di almeno due agenzie governative di Pechino e Shanghai sarebbe stato chiesto di non parcheggiare le Tesla nei posti riservati ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 21 maggio 2021) Ladeve far fronte aalla circolazione dei propri veicoli in: secondo indiscrezioni raccolte dalla Reuters, infatti, le autorità locali hanno vietato il transito e il posteggio delle eletrriche di Elonall'interno di. La decisione sarebbe legata alle stesse motivazioni che hanno determinato un precedente, analogo divieto nei siti militari: i cinesi ritengono che le telecamere installate sui modelli californiani possano rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale. Nessuna conferma. Nello specifico, stando a quanto rivelato dall'agenzia di stampa americana, al personale di almeno due agenzie governative di Pechino e Shanghai sarebbe stato chiesto di non parcheggiare lenei posti riservati ...

Advertising

quattroruote : #Tesla, nuovi divieti in #Cina: le elettriche di #ElonMusk bandite dai complessi governativi. Ai dipendenti che le… - adribordignon : RT @maxcalvi: Il governo si prepara a varare incentivi per acquistare auto. DOMANDONA: perché l'incentivo auto va a tutti, anche ai ricchi… - MarisaLevi1 : RT @maxcalvi: Il governo si prepara a varare incentivi per acquistare auto. DOMANDONA: perché l'incentivo auto va a tutti, anche ai ricchi… - bar_rubino : RT @maxcalvi: Il governo si prepara a varare incentivi per acquistare auto. DOMANDONA: perché l'incentivo auto va a tutti, anche ai ricchi… - VaniaFoglietta : RT @maxcalvi: Il governo si prepara a varare incentivi per acquistare auto. DOMANDONA: perché l'incentivo auto va a tutti, anche ai ricchi… -