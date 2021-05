Speranza entusiasta | “Ora tutta l’Italia è in zona gialla | dobbiamo continuare su questa strada”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggisaràin area. E’ il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo sucon fiducia, prudenza e gradualità”. Così il ministro della Salute, Roberto, dalla sua pagina Facebook, alla luce del nuovo monitoraggio della Cabina di regia, che segna un ulteriore calo dell’Rt nel Paese, attualmente sceso a 0.78.: “Nessuna Regione o Provincia supera la soglia critica di occupazione negli ospedali” Dunque, rimarca ancora il ministro, “settimana accelera ancora il calo dell’incidenza, pari a 73 per 100mila abitanti (10-16 maggio) vs 103 per ...