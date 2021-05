Scienza & class action… Vol.2 (Di venerdì 21 maggio 2021) Un amico avvocato mi ha inviato un messaggio WhatsApp che ha ricevuto da un suo contatto di lavoro. Il messaggio riporta questo testo: ABOLIZIONE IMMEDIATA DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO DI TUTTI I VACCINI La rivista The Lancet, che non appartiene, certamente al campo degli scettici vaccinali, ha pubblicato un ampio studio nel quale conclude che l’Absolute Risk Reduction, vale a dire l’effettiva capacità dei vaccini in commercio di riduzione della possibilità di ammalari di covid 19, varia da 0,84%( Biontech) a 1,3% (Astra Zeneca) Sia in senso assoluto,sia rapportata ai rischi, si tratta di una percentuale che determina il venir meno del fondamento giuridico-scientifico della autorizzione provvisoria. L’utilizzo di tutti i vaccini devono essere immediatamente sospeso. Partirà a brevissimo l’azione giudiziaria specifica in sede europea con importante supporto dei parlamentari in ... Leggi su butac (Di venerdì 21 maggio 2021) Un amico avvocato mi ha inviato un messaggio WhatsApp che ha ricevuto da un suo contatto di lavoro. Il messaggio riporta questo testo: ABOLIZIONE IMMEDIATA DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO DI TUTTI I VACCINI La rivista The Lancet, che non appartiene, certamente al campo degli scettici vaccinali, ha pubblicato un ampio studio nel quale conclude che l’Absolute Risk Reduction, vale a dire l’effettiva capacità dei vaccini in commercio di riduzione della possibilità di ammalari di covid 19, varia da 0,84%( Biontech) a 1,3% (Astra Zeneca) Sia in senso assoluto,sia rapportata ai rischi, si tratta di una percentuale che determina il venir meno del fondamento giuridico-scientifico della autorizzione provvisoria. L’utilizzo di tutti i vaccini devono essere immediatamente sospeso. Partirà a brevissimo l’azione giudiziaria specifica in sede europea con importante supporto dei parlamentari in ...

Advertising

RobertoBurioni : Mai come ora capiamo quanto è importante la scienza per le nostre vite. Nonostante questo il nostro Paese spende so… - RobertoBurioni : Sono sicuro che il riposo unito alla mancanza dell’accredito mensile sarà in grado di schiarirgli perfettamente le… - marattin : Riforma fiscale: spunti e riflessioni. Una chiacchierata sul fisco con due esperti: Enrico Zanetti, già Viceministr… - wuo78624035 : @GinevraCardinal @carloemme50 Perché la temperatura non è propriamente una scienza esatta..... va calcolata come dire.... un po’ a culo?!? ?? - maxpoll1980 : @Cartabellotta quando i 'dati' sono a vostro supporto è scienza, quando smentiscono sono coincidenze... -