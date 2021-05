Sampdoria, Ranieri spiazza Ferrero: l’ex tecnico di Roma e Inter ha deciso il suo futuro (Di venerdì 21 maggio 2021) La sua avventura alla Sampdoria è giunta al capolinea.Claudio Ranieri lascerà la panchina blucerchiata al termine della stagione corrente. Nella giornata di oggi, alla vigilia della sfida contro il Parma - secondo quanto riportato da Sky Sport - l'allenatore avrebbe convocato la squadra, comunicando la sua decisione. Il motivo? Nessuna ragione economica dietro questa scelta: Ranieri riterrebbe completata la sua missione in Liguria, con il tecnico alla ricerca di nuovi stimoli.Una decisione che sembra non abbia lasciato indifferenti calciatori e dirigenti, molto provati quando l'ex coach del Leicester ha annunciato l'addio. Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) La sua avventura allaè giunta al capolinea.Claudiolascerà la panchina blucerchiata al termine della stagione corrente. Nella giornata di oggi, alla vigilia della sfida contro il Parma - secondo quanto riportato da Sky Sport - l'allenatore avrebbe convocato la squadra, comunicando la sua decisione. Il motivo? Nessuna ragione economica dietro questa scelta:riterrebbe completata la sua missione in Liguria, con ilalla ricerca di nuovi stimoli.Una decisione che sembra non abbia lasciato indifferenti calciatori e dirigenti, molto provati quando l'ex coach del Leicester ha annunciato l'addio.

