Ruggi | concorso infermieri a Napoli Accesso con test anti-covid anche se vaccinati

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – 10 e l’11 giugno 2021. Sono i due giorni calendarizzati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno per l’espletamento – con regole ferree – della prova scritta relativa alpubblico, per titoli ed esami per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di 160 posti di C.P.S. Infermiere categoria D (con riserva pari massimo al 40% dei posti banditi da destinare ai beneficiari di cui all’art. 35, comma 3 bis, lett. a, D.Lgs. n. 165/2001). Firmate dal presidente della commissione esaminatrice, sono partite il 20 maggio le lettere di convocazione dei candidati-. Le prove scritte si terranno presso il Palapartenope di(via Corrado Barbagallo 115). Particolarmente restrittive le regole ...