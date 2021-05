Nursing Up, De Palma: «Nostra indagine sindacale dopo gli errori di sovradosaggio in Toscana» (Di venerdì 21 maggio 2021) «Scopriamo che in molte molte Asl, per far fronte al super lavoro, gli infermieri si dividono i compiti: uno prepara e diluisce, l’altro somministra» ROMA 21 MAG 2021 – «I recenti fatti di cronaca, avvenuti nella medesima Asl, prima a Massa Carrara poi a Livorno, che hanno visto due donne, una studentessa di 23 anni e una signora di 67 anni, vittime di gravi anomalie nella somministrazione del vaccino anti-Covid, ci preoccupano non poco e meritano l’apertura di una approfondita indagine. Da sempre il nostro primo obiettivo rimane la salute dei cittadini e naturalmente, come sindacato nazionale degli infermieri, chiediamo di far luce sulla spinosa vicenda al fine di evitare una pericolosa “caccia alle streghe nei confronti” degli operatori sanitari, che comunque, in caso di accertamento di errori umani, si assumeranno le loro responsabilità come è ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) «Scopriamo che in molte molte Asl, per far fronte al super lavoro, gli infermieri si dividono i compiti: uno prepara e diluisce, l’altro somministra» ROMA 21 MAG 2021 – «I recenti fatti di cronaca, avvenuti nella medesima Asl, prima a Massa Carrara poi a Livorno, che hanno visto due donne, una studentessa di 23 anni e una signora di 67 anni, vittime di gravi anomalie nella somministrazione del vaccino anti-Covid, ci preoccupano non poco e meritano l’apertura di una approfondita. Da sempre il nostro primo obiettivo rimane la salute dei cittadini e naturalmente, come sindacato nazionale degli infermieri, chiediamo di far luce sulla spinosa vicenda al fine di evitare una pericolosa “caccia alle streghe nei confronti” degli operatori sanitari, che comunque, in caso di accertamento diumani, si assumeranno le loro responsabilità come è ...

