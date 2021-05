Nigeria, un sacerdote cattolico ucciso e un altro rapito (Di venerdì 21 maggio 2021) Stamattina il corpo senza vita di Don Alphonsus è stato trovato nel terreno attiguo alla Catechetical Training School di Malunfashi, mentre non c'è alcuna notizia circa l’attuale localizzazione dell’anziano don Joe Keke Leggi su rainews (Di venerdì 21 maggio 2021) Stamattina il corpo senza vita di Don Alphonsus è stato trovato nel terreno attiguo alla Catechetical Training School di Malunfashi, mentre non c'è alcuna notizia circa l’attuale localizzazione dell’anziano don Joe Keke

Agenzia_Ansa : Ucciso un altro sacerdote cattolico in Nigeria. Lo rende noto la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre… - MediasetTgcom24 : Nigeria, ucciso un altro sacerdote cattolico a Kaduna #nigeria - Avvenire_Nei : Africa. Nigeria, ucciso un sacerdote - miradasalcielo : RT @Don_Lazzara: 'Un altro sacerdote ucciso in #Nigeria. E' accaduto ieri a #Kaduna. Malviventi hanno freddato don Alphonsus Bello, ordinat… - GatineauPatrick : RT @Don_Lazzara: 'Un altro sacerdote ucciso in #Nigeria. E' accaduto ieri a #Kaduna. Malviventi hanno freddato don Alphonsus Bello, ordinat… -