Mircea Cantor e la mappa del mondo ridisegnato sulla base del nostro Dna

(Di venerdì 21 maggio 2021) È raro saper leggere la situazione politica dei nostri tempi in modo trasversale, senza legarsi alla cronaca ma rivolgendosi invece all’essere umano nella sua complessità, ai rapporti tra persone che sono alladelle relazioni tra comunità, nazioni, continenti, mondi e universi., rumeno di nascita e residente in Francia, nella sua arte riesce a stare con tutte le scarpe nell’attualità ma esattamente in questo modo alternativo alla narrazione giornalistica. Il trentaduesimo appuntamento a Villa Medici con Art Club, serie di mostre iniziata nel 2016 sotto la direzione curatoriale di Pier Paolo Pancotto, è proprio un suo coinvolgente assolo. L’idea alladi questo ciclo espositivo è quella di far interagire artisti internazionali con gli spazi della villa non solitamente dedicati alle mostre ...