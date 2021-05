Maturità 2021, dal 26 maggio al via la vaccinazione dei maturandi (Di venerdì 21 maggio 2021) Via libera in Sicilia, dal 26 maggio, alla vaccinazione per gli studenti maturandi. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021) Via libera in Sicilia, dal 26, allaper gli studenti. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata. L'articolo .

