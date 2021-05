Letta rilancia la dote per i diciottenni: «Non siamo un paese per giovani. Ma io non mollo» (Di venerdì 21 maggio 2021) Sembra tornare il sereno dopo le polemiche che hanno travolto il segretario dem che propone una tassa sulle successioni più ricche. «Non è il momento di prendere soldi, ma di darne», aveva commentato Draghi archiviando l’affare Un «lungo e cordiale colloquio», quello tra Enrico Letta e Mario Draghi. Questa la formula utilizzata da Palazzo Chigi per segnalare che tra i due non c’è alcuno strappo. A far pensare che i rapporti tra i due fossero tesi erano state le parole del premier – «Non è il momento di prendere soldi, ma di darne» – seguite all’iniziativa lanciata da Letta per una dote a favore dei diciottenni, da finanziare attraverso un prelievo alle successioni più ricche, l’1% del totale. Il segretario è più che mai convinto di quale sia la via da seguire, tanto che scrive sui suoi canali social: «Ho ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Sembra tornare il sereno dopo le polemiche che hanno travolto il segretario dem che propone una tassa sulle successioni più ricche. «Non è il momento di prendere soldi, ma di darne», aveva commentato Draghi archiviando l’affare Un «lungo e cordiale colloquio», quello tra Enricoe Mario Draghi. Questa la formula utilizzata da Palazzo Chigi per segnalare che tra i due non c’è alcuno strappo. A far pensare che i rapporti tra i due fossero tesi erano state le parole del premier – «Non è il momento di prendere soldi, ma di darne» – seguite all’iniziativa lanciata daper unaa favore dei, da finanziare attraverso un prelievo alle successioni più ricche, l’1% del totale. Il segretario è più che mai convinto di quale sia la via da seguire, tanto che scrive sui suoi canali social: «Ho ...

