Lago di Garda | torna la vela tra Optimist e iQFOiL

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 21 maggio 2021) È finalmenteta lasuldi. In queste ore due le manifestazioni che si stanno svolgendo nelle sue acque: il 39esimo Meeting dele gliInternational Games. Entrambe le competizioni stanno vedendo una massiccia partecipazione, nonostante la pandemia ancora in corso. Per laa Riva delsono arrivati oltre seicento velisti da più di venti paesi. Le gare sono organizzate in 4 flotte per la categoria Junior e in un’unica flotta per la categoria Cadetti. Ottime finora le prestazioni dei giovani velisti italiani che si piazzano nei primi tre posti nella categoria Junior con Quan Adriano Cardi, Alex Demurtas e Alessandro Maria Ricci. Una ragazza, invece, guida la classifica dei cadetti, la ...