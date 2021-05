Lacrime di gioia per nonno e nipote: ogni giorno percorrevano 6 km a piedi (Di venerdì 21 maggio 2021) La forza di volontà che non è scalfita neanche dai troppi km che possono separarti dal tuo obiettivo. Una storia che commuove e fa riflettere. Un ragazzino che si commuove alla consegna del diploma scolastico. Ma, ciò che più colpisce, è vedere il nonno, altrettanto commosso, conoscendo bene i sacrifici fatti dal nipote per studiare L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 21 maggio 2021) La forza di volontà che non è scalfita neanche dai troppi km che possono separarti dal tuo obiettivo. Una storia che commuove e fa riflettere. Un ragazzino che si commuove alla consegna del diploma scolastico. Ma, ciò che più colpisce, è vedere il, altrettanto commosso, conoscendo bene i sacrifici fatti dalper studiare L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? La gioia dei tifosi dello #Spezia che cantano per #Italiano: tecnico in lacrime per l'impresa salvezza - KattInForma : Lacrime di gioia per nonno e nipote: ogni giorno percorrevano 6 km a piedi - AcrossTheStars7 : 'Perché piangi?' 'Sono lacrime di gioia, perché tu sei qui con me, è la felicità di essere tra le braccia del ragaz… - camillaAC6 : Il modo in cui non riesco a non pensare a questa scena. Quelle lacrime di gioia, quel sentirsi finalmente amate e… - AnnaL87 : SIAMO FELICISSIMI ANCHE NOI T_T Ps. sono lacrime di gioia. -