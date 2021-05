Israele: Papa, bene stop scontri, ora seguire via dialogo (Di venerdì 21 maggio 2021) "Il mio pensiero va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pace". ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) "Il mio pensiero va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di fermare gliarmati e auspico che si percorrano le vie dele della pace". ...

Advertising

vaticannews_it : #21maggio #PapaFrancesco: 'Che si elevi in ogni comunità la supplica allo Spirito Santo affinché israeliani e pales… - RaiNews : 'Israeliani e palestinesi trovino la strada del dialogo e del perdono necessaria per una speranza comune e una conv… - manutulli : #Israele #Gaza : #PapaFrancesco , bene stop scontri, ora seguire via dialogo - Appello a tutti i cattolici affinché… - olivieripennesi : RT @vaticannews_it: #21maggio #PapaFrancesco: 'Che si elevi in ogni comunità la supplica allo Spirito Santo affinché israeliani e palestine… - BenecomuneNet : RT @vaticannews_it: #21maggio #PapaFrancesco: 'Che si elevi in ogni comunità la supplica allo Spirito Santo affinché israeliani e palestine… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Papa A Gaza la tregua regge, riaperto il valico di Kerem Shalom ... ha auspicato Papa Francesco ricevendo stamani in Vaticano i nuovi ambasciatori. Nel sud di Israele la vita sta gradualmente tornando alla normalità, e le autorità militari si apprestano a revocare ...

Israele: Papa, bene stop scontri, ora seguire via dialogo Papa Francesco chiede anche a tutti i vescovi e a tutti i cattolici del mondo di pregare domani sera, veglia di Pentecoste, per la pace tra israeliani e palestinesi. "Domani sera - ha detto Papa ...

Israele: Papa, bene stop scontri, ora seguire via dialogo - Cronaca Agenzia ANSA Israele: Papa, bene stop scontri, ora seguire via dialogo "Il mio pensiero va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pace". L ...

La politica mediterranea dell’Italia: dall’equanimità “centrista” alla subordinazione verso Israele Dal dopoguerra a oggi, visto l’annoso conflitto israelo-palestinese, difficile ritrovare il Governo e la Farnesina così schiacciati sulle ragioni di Tel Aviv Dal dopoguerra a oggi, visto l’annoso conf ...

... ha auspicatoFrancesco ricevendo stamani in Vaticano i nuovi ambasciatori. Nel sud dila vita sta gradualmente tornando alla normalità, e le autorità militari si apprestano a revocare ...Francesco chiede anche a tutti i vescovi e a tutti i cattolici del mondo di pregare domani sera, veglia di Pentecoste, per la pace tra israeliani e palestinesi. "Domani sera - ha detto..."Il mio pensiero va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pace". L ...Dal dopoguerra a oggi, visto l’annoso conflitto israelo-palestinese, difficile ritrovare il Governo e la Farnesina così schiacciati sulle ragioni di Tel Aviv Dal dopoguerra a oggi, visto l’annoso conf ...