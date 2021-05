Inter, Oriali: “Sono preoccupato. Manca un programma, non sappiamo data e sede del ritiro” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il team manager dell’Inter, Gabriele Oriali, nel corso di un’Intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sul futuro del club neroazzurro che proprio ieri ha chiuso un accordo con Oaktree. “Sono preoccupato perché non c’è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non ci è stato comunicato nulla. Conte resta? Tutti dobbiamo prima capire i piani della proprietà. Gli ultimi mesi come Sono stati vissuti? Non è stato facile per nessuno. Specialmente per noi, ma siamo riusciti a cementarci. Sapesse quante notti insonni, io e Antonio ad Appiano…”. FOTO: vivoazzurro.it L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Il team manager dell’, Gabriele, nel corso di un’vista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sul futuro del club neroazzurro che proprio ieri ha chiuso un accordo con Oaktree. “perché non c’è ancora undefinito. Date edel, non ci è stato comunicato nulla. Conte resta? Tutti dobbiamo prima capire i piani della proprietà. Gli ultimi mesi comestati vissuti? Non è stato facile per nessuno. Specialmente per noi, ma siamo riusciti a cementarci. Sapesse quante notti insonni, io e Antonio ad Appiano…”. FOTO: vivoazzurro.it L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

