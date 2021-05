Il multilateralismo italiano tra clima e sanità Scrive Coratella Ecfr

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’odierno Global Health Summit si inserisce perfettamente nell’attuale cornice multilaterale a guida italiana dove presidenza G20 e co-presidenza COP26 fanno da agenti di trazione dell’azione e agenda europea e globale per la gestione del dossier sanitario etico. Tutto questo, senza dimenticare di incanalare le tradizionali priorità della politica estera e interessi strategici italiani attraverso il rafforzamento transatlantico e una particolare attenzione al coordinamento con l’asse francotedesco e al coinvolgimento dell’alleato britannico. Questi i temi analizzati in un nuovo report(?Rome’s moment: Draghi, multilateralism, and Italy’s new strategy) in cui, insieme ad Arturo Varvelli, si pone nuovamente una questione per troppo tempo lasciata in disparte: l’Italia come attore proattivo e motore del dinamismo europeo e multilaterale. ...