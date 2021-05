F1 | qualifiche GP Montecarlo domani in tv in chiaro? Data | orario e diretta streaming

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tutto pronto per ledel Gran Premio di Formula 1 di2021. Avranno luogo sabato 22 maggio nel circuito cittadino di Monaco. La Q1 partirà dalle 15 e sarà seguita come di consueto da Q2 e Q3. Per quanto riguarda la copertura televisiva lesaranno trasmesse inesclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 oltreché insu Tv8. Le ferrari puntano a fare bene dopo gli incoraggianti risultati delle prove libere del giovedì. Ci riusciranno? Potrete scoprirlo anche su Sportface.it che vi offrirà unatestuale. SportFace.

poi il calendario è ulteriormente stravolto rispetto allo schema classico, visto che in primis si girerà di venerdi e non di sabato. Dopo allora le prove libere e le qualifiche di ieri,... Si riprenderà sabato alle 12 CET con l'ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche delle ... riuscire a avere un bel risultato sabato.