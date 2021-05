Elodie vittima di una truffa via social: lei non ci sta e butta fuori tutto (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ex coreografa di Sanremo 2021 sbotta su Instagram, in compagnia dei suoi fan e mostra il lato più oscuro di sè: derubata! E’ un momento difficile per la cantante, Elodie, protagonista dell’ultimo Sanremo, 2021, nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello. La ragazza aveva guadagnato la stima dei fan e telespettatori, mostrando una bellezza encomiabile tra look trendy e abbigliamenti di valore. Insomma, Elodie non ha scelto di concorrere tra i protagonisti e magari anche in quella occasione avrebbe fatto la sua solita figura. Da quella sera, la sua avvenenza sui social è schizzata al “settimo cielo”, guadagnando di stima e visibilità sia al pubblico adulto che giovanile. Insomma, Elodie è una donna che starebbe bene con chiunque, tranne con coloro che tentano di fregarla o farle trascorrere un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ex coreografa di Sanremo 2021 sbotta su Instagram, in compagnia dei suoi fan e mostra il lato più oscuro di sè: derubata! E’ un momento difficile per la cantante,, protagonista dell’ultimo Sanremo, 2021, nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello. La ragazza aveva guadagnato la stima dei fan e telespettatori, mostrando una bellezza encomiabile tra look trendy e abbigliamenti di valore. Insomma,non ha scelto di concorrere tra i protagonisti e magari anche in quella occasione avrebbe fatto la sua solita figura. Da quella sera, la sua avvenenza suiè schizzata al “settimo cielo”, guadagnando di stima e visibilità sia al pubblico adulto che giovanile. Insomma,è una donna che starebbe bene con chiunque, tranne con coloro che tentano di fregarla o farle trascorrere un ...

Advertising

infoitcultura : Elodie vittima di truffa, il racconto su Instagram: “L’ho appena scoperto” - infoitcultura : Elodie vittima di una truffa online: “L’ho appena scoperto” - y2jluca : RT @movarturoelba: #Angelini pur essendo nel torto marcio fa la vittima, chiama stronza l'amica in nero e riceve solidarietà dagli amici vi… - Raffaele_NA : RT @movarturoelba: #Angelini pur essendo nel torto marcio fa la vittima, chiama stronza l'amica in nero e riceve solidarietà dagli amici vi… - ValentinaPrisc : RT @movarturoelba: #Angelini pur essendo nel torto marcio fa la vittima, chiama stronza l'amica in nero e riceve solidarietà dagli amici vi… -