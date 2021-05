Elodie fuori di sé in un video su Instagram: «Siete capaci di rompere il caz*** in molteplici modi». Ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 21 maggio 2021) . Poco fa, la cantante romana ha condiviso sulle stories di Instagram un filmato che ha fatto subito il giro del web. Nelle immagini, Elodie si sfoga con alcune persone che avrebbero provato a truffarla. Ma andiamo con ordine. In una story, la fidanzata di Marracash ha pubblicato uno screen shot con una serie di messaggi sospetti: «Nuovo accesso al tuo account nei pressi di Milano. Autorizza o blocca (cliccando un link, ndr)». Nelle stories successive, Elodie, direttamente dalla sua vasca da bagno, spiega tutto: «Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere il cazz*** in molteplici modi. Questo vi fa onore, però…». Insomma, la cantante, con la sua proverbiale ironia, “manda a tappeto” i presunti truffatori. Il video, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 21 maggio 2021) . Poco fa, la cantante romana ha condiviso sulle stories diun filmato che ha fatto subito il giro del web. Nelle immagini,si sfoga con alcune persone che avrebbero provato a truffarla. Ma andiamo con ordine. In una story, la fidanzata di Marracash ha pubblicato uno screen shot con una serie di messaggi sospetti: «Nuovo accesso al tuo account nei pressi di Milano. Autorizza o blocca (cliccando un link, ndr)». Nelle stories successive,, direttamente dalla sua vasca da bagno, spiega tutto: «Ho appena scoperto che è una truffa.diil cazz*** in. Questo vi fa onore, però…». Insomma, la cantante, con la sua proverbiale ironia, “manda a tappeto” i presunti truffatori. Il, ...

