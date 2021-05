“Dopo una certa età…”. UeD: Gemma Galgani, arriva la ‘sentenza’. A sorpresa, è lui a parlare (Di venerdì 21 maggio 2021) Gemma Galgani, ancora lei. Non parliamo della mistica italiana passata a miglior vita a soli 25 anni, ma della dama torinese alla disperata ricerca dell’anima gemella. Disperata per modo di dire. Nel frattempo Gemma è diventata infatti un personaggio tv ospite fisso a Uomini e Donne, la fortunata trasmissione dove, appunto, uomini e donne di ogni età, censo ed estrazione si incontrano per capire se… fioriranno le rose. La 71enne che Dopo aver sognato di diventare ballerina è riuscita a ricoprire prestigiosi incarichi come direttrice di diversi teatri, le ha provate davvero tutte. arrivando a frequentare Nicola Vivarelli che, con 44 anni in meno, sarebbe benissimo potuto essere il nipote. Ma chi siamo noi per giudicare le vie dell’amore? Fatto sta che anche in quel caso la frequentazione non sbocciò in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021), ancora lei. Non parliamo della mistica italiana passata a miglior vita a soli 25 anni, ma della dama torinese alla disperata ricerca dell’anima gemella. Disperata per modo di dire. Nel frattempoè diventata infatti un personaggio tv ospite fisso a Uomini e Donne, la fortunata trasmissione dove, appunto, uomini e donne di ogni età, censo ed estrazione si incontrano per capire se… fioriranno le rose. La 71enne cheaver sognato di diventare ballerina è riuscita a ricoprire prestigiosi incarichi come direttrice di diversi teatri, le ha provate davvero tutte.ndo a frequentare Nicola Vivarelli che, con 44 anni in meno, sarebbe benissimo potuto essere il nipote. Ma chi siamo noi per giudicare le vie dell’amore? Fatto sta che anche in quel caso la frequentazione non sbocciò in ...

