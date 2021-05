Coronavirus in Puglia, 18 morti e 356 positivi su 8.415 test: positività al 4,3% (Di venerdì 21 maggio 2021) I casi infetti sono così ripartiti: 92 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 73 in pro Fonte Gazzetta del Mezzogiorno Redazione R. Leggi su manfredonianews (Di venerdì 21 maggio 2021) I casi infetti sono così ripartiti: 92 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 73 in pro Fonte Gazzetta del Mezzogiorno Redazione R.

Advertising

RuvoLiveIt : Coronavirus, registrati in Puglia 365 nuovi casi positivi - LaNotiziaTweet : Coronavirus in Italia oggi, il bollettino del 21 maggio. I casi in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria… - GianvitoPuglies : Il Covid può diventare endemico | La Voce News - Bisceglie24 : Coronavirus: 365 nuovi casi in Puglia, 38 nella provincia Bat - ada_cavaliere : RT @TaBuonaSera: ?? #Covid_19 Taranto ha pagato un tributo altissimo e attendeva un bollettino epidemiologico come quello di oggi: alla vo… -