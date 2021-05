Classifica Giro d’Italia 2021 | 13ma tappa | Bernal maglia rosa | Caruso 3° Nibali a 4’04” prima dello Zoncolan

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ilsi prepara per vivere tre giorni davvero infernali, caratterizzati soprattutto dall’arrivo in salita sullo(domani) e dal tappone dolomitico di lunedì (Fedaia, Pordoi, Giau e arrivo in picchiata a Cortina d’Ampezzo). La giornata odierna è vissuta in totale tranquillità: la, con i suoi 198 km completamente pianeggianti da Ravenna a Verona, non ha riservato particolari insidie a tutti i big in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine. Le squadre dei velocisti hanno lavorato per non concedere troppo spazio alla fuga dellaora ed è andata cosa in scena una volata di gruppo in questa giornata dedicata alla memoria di Dante Alighieri. A trionfare è stato Giacomo Nizzolo grazie a uno sprint regale, uno degli ultimi di questa ...