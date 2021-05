Benevento, i convocati di Inzaghi per il Torino (Di venerdì 21 maggio 2021) Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domenica 23 maggio, ore 20.45, “Stadio Olimpico Grande Torino” contro il Torino: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Gori.Difensori: Caldirola, Barba, Glik, Tuia, Pastina, Foulon, Letizia.Centrocampisti: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Improta, R. Insigne.Attaccanti: Di Serio, Gaich, Lapadula. Foto: DerbyDerbyDerby L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 22 calciatoriper la gara di domenica 23 maggio, ore 20.45, “Stadio Olimpico Grande” contro il: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Gori.Difensori: Caldirola, Barba, Glik, Tuia, Pastina, Foulon, Letizia.Centrocampisti: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Improta, R. Insigne.Attaccanti: Di Serio, Gaich, Lapadula. Foto: DerbyDerbyDerby L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

