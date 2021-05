ATP Ginevra 2021 | Casper Ruud e Denis Shapovalov conquistano la finale Eliminati Andujar e Cuevas

(Di venerdì 21 maggio 2021) Sarannoa giocarsi ladell’ATP di. Il norvegese ha vinto abbastanza agevolmente la semicontro lo spagnolo Pablocol punteggio di 6-3 6-2. Il numero 21 del mondo ha disputato un match estremamente solido imponendo il proprio ritmo e il proprio gioco. A testimonianza di ciò il 79% di punti conquistati con la prima di servizio, contro il 56% dell’avversario, e il 69% con la seconda a differenza del 56% diha gestito alla grande i turni di servizio non offrendo mai allo spagnolo la possibilità di piazzare il break. Leggermente più complesso il compito perche ha dovuto faticare per superare ...

RISULTATI "Gonet Geneva Open"250, Svizzera 17 - 22 maggio, 2021 419.470 - terra rossa SINGOLARE Primo turno Tennys Sandgren (USA) b. Salvatore Caruso ITA) 63 64 (6) Fabio Fognini (ITA) ...Arthur Cazaux è la nuova piccola stella di Francia, e la bella prestazione nell'250 di, con la vittoria contro un connazionale esperto e talentuoso come Adrian Mannarino , è un biglietto ...Saranno Casper Ruud e Denis Shapovalov a giocarsi la finale dell’ATP di Ginevra 2021. Il norvegese ha vinto abbastanza agevolmente la semifinale contro lo spagnolo Pablo Andujar col punteggio di 6-3 6 ...Ecco come vedere la finale tra Shapovalov e Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Ginevra 2021 ...