ABI ed Eni firmano Protocollo d’intesa per promuovere sostenibilità

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Associazione bancaria Italiana e l’Eni hanno siglato unvolto a intensificare il dialogo e la collaborazione per facilitare la transizione dell’economia verso modelli ambientalmente più sostenibili. La firma all’intesa, che darà vita ad un tavolo di lacvoro congiunto, è stata posta dal Presidente dell’ABI Antonio Patuelli e dalla Presidente dell’Eni Lucia Calvosa. L’iniziativa mira a individuare tematiche di comune interesse relative allo sviluppo sostenibile. In particolare, gli ambiti di azione concernono il quadro normativo di riferimento, nell’ottica dia livello nazionale ed europeo la transizione sostenibile, le tipologie di investimenti sostenibili alla luce della classificazione europea delle attività economiche sostenibili, la promozione di strumenti finanziari “verdi” a servizio ...

Advertising

andrea_morby : $ENI - Abi: protocollo con Eni per sostenibilita' -

Ultime Notizie dalla rete : ABI Eni

Affaritaliani.it

L'iniziativa diedprende le mosse dalla crescente consapevolezza che sostenibilità e fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) possono avere un impatto sempre più rilevante sulle ...... Esame ed approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Assemblea: ...Working Group Meeting - Roma (fino a venerdì 14/05/2021) 14.45 - Camera dei Deputati " Audizione...L'Associazione bancaria Italiana e l'Eni hanno siglato un protocollo d'intesa volto a intensificare il dialogo e la collaborazione per facilitare ...ROMA (ITALPRESS) – “Facciamo della lunga attesa alla quale ci ha costretto la pandemia un avamposto di progetti e di visione per l’avvenire. La grandezza di un’idea si misura in base a quel che genera ...