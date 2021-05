Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021)20 MAGGIOORE 17.05 – GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E CASILINA ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST E SINO A INIZIO COMPLANARE, IN USCITA ORA LE CONSOLARI CODE SULLA SALARIA DA VIA DELLA MARCIGLIANA A TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE MENTANA SULLA NOMENTANA E VIA PALOMBARESE, RALLENTAMENTI RISPETTIVAMENTE DA VIALE KANT A TOR LUPARA E IN LOCALITA’ SANTA LUCIA, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SU VIA DEL RISARO, ...