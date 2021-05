Valerio Braschi | Masterchef | “Non vedevamo l’ora di potervelo comunicare”

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’ex vincitore diItalia 6,ha fatto un annuncio incredibile su Instagram. Difficile non ricordarsi di, giovane chef che ha letteralmente trionfato nella sesta edizione diItalia. Esuberante, pieno di vita e intraprendente, l’allora giovanissimo partecipante del cooking show oggi è diventato un cuoco molto apprezzato e amato non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Eccola la nuova provocazione - perché altro non può essere un 'piatto' rivoluzionato servito nella Capitale (della Carabonara oltre che dell'Italia) - dello chef romagnolo, vincitore ...Chi credeva che con la lasagna in tubetto avesse presentato la sua più estrema rivisitazione di un piatto simbolo della cucina italiana si sbagliava di grosso., il cuoco santarcangiolese vincitore del sesto Masterchef oggi a capo della cucina del Ristorante 1978 di Roma, ha realizzato la carbonara 'da bere'. Uno shottino analcolico servito in ...Santa Croce. Trent’anni fa, in questi giorni, a Santa Croce veniva inaugurata la prima piazza d’Europa dedicata alla memoria di Enzo Ferrari, il “Drake”. Il creatore del mito di Maranello era morto da ...Quali sono i prezzi dei piatti del ristorante di Valerio Braschi di Masterchef? Vediamo quanto costa mangiare nel suo locale ...