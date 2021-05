Udinese, Gotti ai saluti: spuntano i due papabili eredi (Di giovedì 20 maggio 2021) Per l’Udinese si prepara con ogni probabilità un nuovo ciclo. Luca Gotti è ormai ai saluti, spuntano due nomi che potrebbero prendere il suo posto. La storia di Luca Gotti all’Udinese sembra ormai volgere al termine. Dopo due anni, quella del tecnico e la squadra friulana è un’avventura arrivata ai titoli di coda. Un rapporto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 maggio 2021) Per l’si prepara con ogni probabilità un nuovo ciclo. Lucaè ormai aidue nomi che potrebbero prendere il suo posto. La storia di Lucaall’sembra ormai volgere al termine. Dopo due anni, quella del tecnico e la squadra friulana è un’avventura arrivata ai titoli di coda. Un rapporto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Udinese, due nomi per il dopo Gotti: Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo il...… - infoitsport : Calciomercato Udinese, l’erede di Gotti arriva dalla Serie B - infoitsport : Messaggero Veneto: Gotti, prove di rinnovo con contratto solo annuale | Udinese Blog - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Gotti: “We didn't deserve to lose” / Interview post Udinese v Sampdoria 16.05.2021: Gotti: 'Non meritavamo di perdere'.… - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Gotti calls for Udinese to bounce back against Samp / Pre Udinese V Sampdoria: Gotti: 'Vogliamo reagire sul campo'. Le… -