(Di giovedì 20 maggio 2021) Un rapporto dell’Istat fotografa un fenomeno preoccupante: il lockdown è stato in alcuni casi il detonatore per l’esplosione di comportamenti violenti contro le donne. Servono reti politiche e sociali di sostegno e un lavoro sul territorio. Leggi

Advertising

ItaliaViva : Grazie al Family Act, da Luglio, lavoratori autonomi e disoccupati riceveranno l'Assegno Unico e Universale. Parlia… - StefanoFelici2 : Ieri #Bersani ha detto che gli italiani, visto il momento, non si appassionano al toto #Quirinale. Ha ragione. Infa… - Petartrzz : RT @CollotMarta: (3/4) A Bologna è invece ci andata meglio, il picchetto è riuscito a impedire lo sfratto ma è evidente che siano necessari… - CollotMarta : (3/4) A Bologna è invece ci andata meglio, il picchetto è riuscito a impedire lo sfratto ma è evidente che siano ne… - InNotizia : È di Napoli il Responsabile del più importante Centro di Cardiopatia Strutturale della sanità pubblica di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Strutturale

Internazionale

E quanto la violenza maschile contro le donne mostri il suo aspetto, anche in mezzo a una pandemia mondiale".... il termine medico con il quale vengono raggruppate 13 malattie genetiche del tessuto connettivo , ovvero il tessuto che fornisce un supportoe metabolico agli altri tessuti dell'...Chi investe in imprese innovative non dovrà pagare fino al 2025 l’imposta del 26% sui capital gains. Si abbassa a 100 dipendenti la soglia che consente alle imprese di fare ricorso alla misura che fac ...Un rapporto dell’Istat fotografa un fenomeno preoccupante: il lockdown è stato in alcuni casi il detonatore per l’esplosione di comportamenti violenti contro le donne. Servono reti politiche e sociali ...