Sparatoria in strada: bimba di 6 anni colpita da un proiettile volante, è morta (Di giovedì 20 maggio 2021) Mentre si trovava in auto, una bambina di 6 anni è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco alla testa. È morta in ospedale per le gravi ferite riportate Una bimba di soli 6 anni è morta dopo essere stata raggiunta e colpita da un proiettile mentre si trovava a bordo di un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 20 maggio 2021) Mentre si trovava in auto, una bambina di 6è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco alla testa. Èin ospedale per le gravi ferite riportate Unadi soli 6dopo essere stata raggiunta eda unmentre si trovava a bordo di un L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ABosurgi : RT @quotidianopiem: Sparatoria in strada nel quartiere Cristo di Alessandria: arrestato 55enne per tentato omicidio - quotidianopiem : Sparatoria in strada nel quartiere Cristo di Alessandria: arrestato 55enne per tentato omicidio - solops : Sparatoria in strada nel quartiere Cristo di Alessandria: arrestato 55enne per tentato omicidio - RadioGoldAl : Spara in mezzo alla strada al conoscente e scappa: rintracciato e catturato dopo la fuga -