Provincia di Napoli blindata dalla Polizia, posti di blocco in tutta la città (Di giovedì 20 maggio 2021) Martedì gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Castellammare di Stabia. Controlli in città Nel corso dell’attività sono state identificate 97 persone di cui 11 con precedenti di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Martedì gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e dellaLocale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Castellammare di Stabia. Controlli inNel corso dell’attività sono state identificate 97 persone di cui 11 con precedenti di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

sabxlou : @ICARVSMATH dio santo prima cosa è positano in due foto seconda cosa stare in provincia di salerno non vuol dire sa… - AquilottoEddy : RT @massimo4951: ADOTTATE UN CANE ADULTO NON LASCIATELO SOLO SANDRA 2 anni, taglia media, sana, sterilizzata, microchippata, vaccinata .… - S0FTHRRY : @wallsxvicss io sono di napoli però vado a scuola in provincia tu - WWjnicki : RT @MaryMaddeddu: focosa 27enne dalla provincia di napoli troviamoci per qualche ora di sesso selvaggio! ???? - surrealistangel : napoli e provincia: guidi per mezz'ora. l'accento locale è cambiato 47 volte. l'ascensore ora si chiama O TRAMMAMUR -