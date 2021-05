Previsioni Meteo della Sera di Giovedì 20 Maggio 2021

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ecco ledel 20a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 20? Inta cieli sereni o parzialmente nuvolosi, con piogge isolate in Lombardia. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo

iLMeteo.it

In particolare i prossimi tre giorni secondo ledi IlMeteo.it Cielo progressivamente più coperto su Alpi e Prealpi, con precipitazioni in Val d'Aosta, alto Piemonte e in serata sulle Alpi ...Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alleofferte dal CentroItaliano .Gli italiani sono un popolo di meteo-dipendenti. Leggere o ascoltare le previsioni del tempo, infatti, è un attività quotidiana - e non un semplice passatempo - per 2 persone su 3. Quasi tutti gli ita ...Genova – Le previsioni dei tempi di percorrenza sulle principali tratte autostradali liguri, in particolare quelle attorno al nodo genovese: è il servizio quotidiano che Il Secolo XIX offre ai lettori ...