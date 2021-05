Ocse: nel primo trimestre pil rallenta a +0,3%, in Italia -0,4% (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Il pil nell'area dell'Ocse rallenta a 3% nel primo trimestre del 2021 dopo +1% nel quarto trimestre del 2020. A pesare sulla crescita economica sono state le nuove restrizioni legate all'emergenza coronavirus. Lo rende noto l'Ocse in un comunicato. Nei paesi del G7 il pil è frenato a +0,4% da 0,9% nel quarto trimestre del 2020.In Italia il pil nel primo trimestre del 2021 è in calo dello 0,4% contro -1,8% nel quarto trimestre del 2020. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Il pil nell'area dell'a 3% neldel 2021 dopo +1% nel quartodel 2020. A pesare sulla crescita economica sono state le nuove restrizioni legate all'emergenza coronavirus. Lo rende noto l'in un comunicato. Nei paesi del G7 il pil è frenato a +0,4% da 0,9% nel quartodel 2020.Inil pil neldel 2021 è in calo dello 0,4% contro -1,8% nel quartodel 2020.

