Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom Prince's Edition: annunciata la data d'uscita per Switch (Di giovedì 20 maggio 2021) Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom Prince's Edition è stato finalmente annunciato per Nintendo Switch con tanto di data d'uscita. Ammirate il titolo nel nuovo trailer Quando Ni no Kuni: Wrath of the White Witch è stato lanciato per Switch un paio di anni fa, la maggior parte dei fan della serie sapeva che era solo una questione di tempo prima che il suo sequel arrivasse anche sull'ibrido della casa di Kyoto. C'erano state di recente anche varie fughe di notizie in merito e lo stesso è trapelato grazie a una recente valutazione dell'ESRB e ora abbiamo anche una conferma ufficiale: Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom Prince's Edition sbarcherà ...

